بتروفاك تُوقّع عقداً بقيمة 100 مليون دولار في ليبيا

قالت شركة بتروفاك العالمية صباح اليوم الجمعة، إنها وقّعت عقداً بقيمة 100 مليون يورو (118.7 مليون دولار)، مع شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وأضافت الشركة العالمية في تصريح لموقع MARKETWATCH، أن الاتفاقية تهدف إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل إيراوين النفطي التابع لشركة زلاف، والذي يتضمن معدات سطحية وخط أنابيب.

وذكر إيلي لحود، رئيس قسم العمليات في بتروفاك: “أن ليبيا تُعدّ نفسها لتصبح منتِجًا رئيسيًا للنفط والغاز مرة أخرى، ونتطلع إلى مساعدة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الليبية على تحقيق أهدافها، وتطوير البنية التحتية الرئيسية بأمان، بحيث نصل إلى زيادة الإنتاج”.

يُذكر أن بتروفاك قد التزمت بتدريب وتأهيل العناصر الوطنية للاستفادة منهم ومنحهم الأولوية في فرص العمل، من خلال المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها في ليبيا، إضافة إلى التزام الشركة بالعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، المتمثلة في مشاريع تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية بغية الرفع من معدلات إنتاج النفط لتصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً.

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