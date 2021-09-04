وزارة الصناعة تشارك في لقاء عمل حول “تقييم سوق العمل في ليبيا”

طرابلس 04 سبتمبر 2021 (وال) _شارك وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية السيد (أحمد أبو هيسه) في لقاء العمل الخاص بتقييم سوق العمل في ليبيا.

وحضر لقاء العمل الذي عقد في العاصمة طرابلس وكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير، ووفد ممثل عن المنظمات الدولية، والممثل عن الاتحاد الأوروبي.

هذا وناقش وزير الصناعة والمعادن النتائج والتوصيات التي أوصت بها منظمة الهجرة الدولية (IOM)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لصالح وزارة العمل والتأهيل.

وأعلن الوزير خلال اللقاء عن إنطلاق منصة ( وافد )، وهي أول منصه رقمية معنية بتسجيل وادارة العماله الوافده الى ليبيا.

وبدوره، أشار وزير العمل والتأهيل السيد (علي العابد الرضا) بأن هذه المنصة تأتي تماشيا مع خطة (عودة الحياة ) التي أطلقها رئيس حكومة الوحده الوطنية السيد (عبدالحميد الدبيبة).

وأكد وزير العمل والتأهيل في كلمته على دعمه للقطاع الخاص، وعلى أهمية التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل وفقا لمتطلبات سوق العمل.

يذكر أن هذة المبادرة ترتكز على تنفيذ مشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة، والتي تشمل كل مناطق والمدن الليبية مرتكزه على البنية التحتية وتحريك عجلة الإقتصاد. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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