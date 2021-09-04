رويترز: وقفة احتجاجية شرق البلاد تطالب بإقالة صنع الله

أعلنت مجموعة من مشايخ وأعيان منطقة الهلال النفطي وقف تصدير النفط والعمل بالموانئ النفطية الواقعة شرقي البلاد، وطالبوا بتعيين رئيس مؤسسة جديد والتوزيع العادل للمناصب السيادية.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، عن مهندسين في مرفأي النفط الليبيين السدرة والزويتينة، اليوم السبت، إن مستويات الإنتاج في معدلاتها الطبيعية رغم التهديدات.

وفي وقت سابق، قال مشايخ وأعيان منطقة الهلال النفطي في بيان مصور إنهم يعلنون إيقاف تصدير النفط وطالبوا بإقالة رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله وتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة يضم ممثلين للمنطقة.

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