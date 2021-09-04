منتسبون لمنطقة الهلال النفطي يعلنون وقف الإنتاج

أعلن عدد من سكان منطقة الهلال النفطي، إيقاف تصدير النفط في المناطق الواقعة تحت سيطرة حفتر إلى حين الاستجابة لمطالبهم بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله.

وقال المحتجون بمنطقة الهلال في تسجيل مرئي، إنهم يعلنون لجميع الجهات ذات العلاقة، إيقافهم العمل بالموانئ النفطية بالشركات الواقعة بزويتينة والبريقة ورأس لانوف والسدرة.

وطالب بيان الجهة المذكورة بتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط على أن يكون من أبناء منطقة الهلال ومناطق الحوض استنادا للتوزيع العادل للمناصب السيادية، وفق تعبيرهم.

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