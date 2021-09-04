“الصناعة والمعادن” تبحث توصيات منظمة الهجرة الدولية

ناقش وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبو هيسة، خلال ورشة العمل الخاصة بتقييم سوق العمل في ليبيا؛ النتائج والتوصيات التي أوصت بها منظمة الهجرة الدولية IOM، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وأكد أبو هيسة على دعمه للقطاع الخاص وعلى وأهمية التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل وفقًا لمتطلبات سوق العمل في ليبيا.

وشهدت الورشة، التي حضرها كلٌّ من وكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير، ووفد ممثّل للمنظمات الدولية، وممثّل الاتحاد الأوروبي؛ إطلاق منصة “وافد”، والتي تُعنى بتسجيل وإدارة العمالة الوافدة لليبيا، ضمن مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة؛ لتنفيذ مشروعات التنمية في مختلف المدن الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية