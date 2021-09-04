خاص..المركزي بطرابلس يرسل سيولة إلى بنغازي بقيمة 75 مليون ..ويكشف تفاصيل توزيعها

كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية وصول شحنة سيولة قبل لحظات بقيمة 75 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس ، خصص منها 50 مليون دينار للمصرف التجاري الوطني و 25 مليون دينار لمصرف الوحدة .

هذا وقد وصلت يوم الخميس شحنة سيولة لمطار بنينا قادمة من طرابلس أيضاً بقيمة 100 مليون دينار خصص منها لمصرف الجمهورية 80 مليون دينار ومصرف شمال افريقيا 20 ، بالإضافة إلى شحنات السيولة التي وصلت خلال العشرة ايام الماضية بقيمة 180 مليون دينار لفروع الجمهورية و التجاري الوطني و الوحدة ، لتبلغ الشحنات المرسلة منذ الاسبوعين الماضيين من مصرف ليبيا المركزي طرابلس 355 مليون دينار .

ويؤكد المصرف المركزي طرابلس استمرار ارسال شحنات اضافية خلال هذا الاسبوع إلى حين تلبية كافة احتياجات المصارف بالمنطقة الشرقية من السيولة حيث يستهدف المركزي طرابلس إرسال 500 مليون حتى نهاية هذا الاسبوع و مليار دينار حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري ، هذا ووفقا لخطة مصرف ليبيا المركزي طرابلس لتوفير السيولة ستشرع كافة فروع المصارف التجارية يوم غدٍ الأحد توزيع السيولة بكافة مناطق ليبيا .

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