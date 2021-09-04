المركزي طرابلس يرسل سيولة بقيمة 75 مليون دينار إلى بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن وصول شحنة سيولة بقيمة 75 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس، خصص منها 50 مليون دينار للمصرف التجاري الوطني و 25 مليون دينار لمصرف الوحدة .

ووصلت يوم الخميس شحنة سيولة لمطار بنينا قادمة من طرابلس أيضاً بقيمة 100 مليون دينار خصص منها لمصرف الجمهورية 80 مليون دينار ومصرف شمال إفريقيا 20، بالإضافة إلى شحنات السيولة التي وصلت خلال العشرة أيام الماضية بقيمة 180 مليون دينار لفروع الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة ، لتبلغ الشحنات المرسلة منذ الأسبوعين الماضيين من مصرف ليبيا المركزي طرابلس 355 مليون دينار .

ويؤكد المصرف المركزي طرابلس استمرار إرسال شحنات إضافية خلال هذا الأسبوع إلى حين تلبية كافة احتياجات المصارف بالمنطقة الشرقية من السيولة حيث يستهدف المركزي طرابلس إرسال 500 مليون حتى نهاية هذا الأسبوع ومليار دينار حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، هذا ووفقا لخطة مصرف ليبيا المركزي طرابلس لتوفير السيولة ستشرع كافة فروع المصارف التجارية يوم غدٍ الأحد توزيع السيولة بكافة مناطق ليبيا .