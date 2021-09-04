خاص: كرانفيل يؤكد” لصدى “: في حال تمت عملية الإنتخابات الليبية ستكون التجارة والإستثمارات أضعافاً مضاعفة

صرح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كرانفيل لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت إن موعد عودة الشركات التركية إلى ليبيا بيد الأطراف الليبية و عند الاستقرار ستعود في أسرع وقت .

كما أن رجوع الشركات التركية إلى ليبيا مربوط بميزانية مجلس النواب أن يعتمدها، الحكومة والوزارات في ليبيا لا يستطيعون صرف الميزانية قبل أن تتصدق وتعتمد من قبل البرلمان .

وأضاف كرانفيل من خلال تصريحاته لصحيفة صدى الاقتصادية إن في حال تمت عملية الإنتخابات 24 من شهر ديسمبر في ليبيا واستقرار الحكومة، ستكون هناك تجارة و استثمارات أضعافاً مضاعفة .

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