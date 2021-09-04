وزير المالية يشارك في الجلسة السادسة والأربعون للاجتماعات السنوية لمجلس محافظين البنك

قام وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية بالمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظين البنك بجلسته السادسة والأربعون المنعقدة بدولة اوزباكستان بمدينة طشقند خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 4 سبتمبر، بصفته محافظ دولة ليبيا بمجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

وقد القى كلمة بإسم حكومة الوحدة الوطنية، تطرق فيها لأهمية دور البنك في دعم مشروعات التنمية بدول الأعضاء ،ومساهمته في دعم برامج مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد .

كما أكد على دور ومساهمة دولة ليبيا في البنك بصفتها ثاني أكبر مساهم، وأضاف بأنها تتطلع لدور أكبر للبنك للمساهمة في تمويل وإستثمار مشروعات حيوية وتنموية ، وتقديم الدعم الفني وإعادة الإعمار لدولة ليبيا .

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