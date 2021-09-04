تفاقم العجز التجاري في المغرب إلى 17.9%

أظهرت بيانات، نشرها مكتب الصرف المغربي؛ تفاقم العجز التجاري في المغرب بنسبة 17.9%.

وأوضحت البيانات تسجيل العجز أكثر من 13 مليار دولار خلال أول سبعة أشهر من عام 2021، كما أكدت البيانات تسجيل الواردات نموًا بنسبة 21% مسجلةً أكثر من 291 مليار درهم.

وحققت الصادرات 23.2% مسجلةً أكثر من 174 مليار درهم، في الفترة من يناير إلى يوليو، مقارنةً بالبيانات المسجلة قبل عام.

البيانات، التي أصدرها المكتب؛ أشارت إلى أن تحويلات المغاربة في الخارج، ازدادت بنسبة كبيرة، مسجلةً 45.6 % إلى 54 مليار درهم، فيما هبطت إيرادات السياحة بنسبة 52 % إلى ثمانية مليارات درهم.

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