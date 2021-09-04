أبو جناح يتفقد مشروع توليد الكهرباء عن طريق الرياح بمدينة مسلاته

مسلاته 04 سبتمبر 2021 (وال)- أجرى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبو جناح السبت، زيارة تفقدية لمشروع توليد الكهرباء عن طريق الرياح التابع لشركة الطاقات المتجددة بمدينة مسلاته، والمستهدف إنشاءه في المدينة بمحمية الشعافيين والوقوف على العراقيل، وأسباب تأخر استكماله.

حيث تفقد نائب رئيس الحكومة التوربينات والأضرار التي لحقت بها بسبب السرقات التي تعرض لها المشروع في الآونة الأخيرة.

وأكد أبو جناح حرص حكومة الوحدة الوطنية؛ على تنفيذ المشاريع التنموية – معبرًا عن أسفه لعدم استكمال هذا المشروع.

وأكد أبو جناح أن الحكومة ستتواصل مع الشركة المنفذة للمشروع، لاستكماله في أسرع وقت، وإدخاله على الشبكة العامة للكهرباء والتخفيف من طرح الأحمال على المواطنين. (وال)

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