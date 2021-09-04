صنع الله يقوم بزيارة حقل شمال الحمادة للاطلاع على انتاجية البئر A4

توجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” يوم أمس الجمعة رفقة عضو مجلس الإدارة “جاد الله العوكلي” ورئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية “محمد جمال الدين” ومدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط “انور عقيل” بزيارة إلى حقل شمال الحمادة، حيث أن انتاجية البئر A4 وصلت إلى 2700 برميل / يومي على حجم الخانق 32/64 بوصة.

كما دعى “صنع الله” مكوني الطرف الثاني من الشراكة باعتباره رئيسًا لإدارة الملاّك للحاق لدعم لجنة ادارة المشغل للمضي في برنامج تطوير الحقل والاسراع في وضعه على الانتاج ، وبالرغم من الظروف المالية الصعبة وتأخر صرف الميزانيات خلال السنوات السابقة وعدم اعتماد الميزانية الحالية للعام 2021 م والتي حالت دون تنفيذ المشروع حسب المخطط له للوصول إلى انتاجية الحقل الكاملة بمعدل 50 الف برميل يومي من النفط الخام، و10 الاف برميل يومي من المكثفات بالإضافة إلى 90 مليون قدم مكعب يومي من الغاز الطبيعي.

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