الوطنية للنفط تعلن عن تعيين وضم كافة منتسبي المؤسسة الموازية وإنهاء الانقسام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن عن تعيين وضم كل منتسبي المؤسسة الموازية وإنهاء الانقسام إلى الأبد وذلك تطبيقاً لتوجيهات رئيس الحكومة وتحقيقاً لأحد أهم أهداف حكومة الوحدة الوطنية

وتفيد المؤسسة الوطنية للنفط بصدور قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم (763) لسنة 2021 المؤرخ في 4 سبتمبر 2021 والقاضي بدمج وتعيين التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط الموازية (سابقا) في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها حسب حاجة القطاع من التخصصات الوظيفية للمعنيين.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على هذا القرار: لقد حرصت حكومة الوحدة الوطنية منذ اعتمادها على توحيد كل المؤسسات الاقتصادية للدولة الليبية وأولت هذا الموضوع إهتماما خاصاً، لقد تطلب العمل على هذا الهدف بعض الوقت وها نحن اليوم نطوي حقبة الانقسام بقطاع النفط للأبد ونصدر قرار بتعيين وضم ودمج كل المنسبين في المؤسسة الموازية (سابقا).

وتابع بالقول: لقد حافظت المؤسسة الوطنية للنفط على وحدتها خلال سنوات من الانقسام وعملت بحياد لصالح الدولة الليبية ، وكانت مثالاً يحتذى به داخلياً وخارجياً نظراً لدورها الكبير في وحدة ليبيا وسلامة اقتصادها من الانهيار، نتمنى أن يدرك الجميع أهمية هذا القطاع، وأن يستمر في العمل بشكل محترف كعادته بعيدا عن المهاترات التي لن تضر الا بالوطن”.

وأضاف بالقول: يمثل قطاع النفط أولوية قصوى في إهتمامات رئيس حكومة الوحدة الوطنية نظراً لحساسية هذا القطاع الحيوي ودوره الكبير في المحافظة على اقتصاد ليبيا من الانهيار، ولذلك هناك توافقاً تاما بين الرئيس والمؤسسة الوطنية للنفط يقضي بضرورة الحفاظ على وحدة القطاع وإبعاده عن المناكفات وصب كل إهتمام لجذب الاستثمار وزيادة الانتاج وتحقيق عائدات ضخمة لخزينة الدولة الليبية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

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