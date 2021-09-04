“الاقتصاد” تبحت إعادة تفعيل اللجنة العليا “الليبية- المصرية”

بحثَ وزيرُ الاقتصادِ والتجارة محمد الحويج، معَ وزيرةِ التعاونِ الدولي المصري رانيا المشاط؛ آخرَ المستجداتِ المتعلقةِ بالترتيبِ لانعقادِ اللجنةِ العليا “الليبيةِ- المِصرية”.

الاجتماعُ؛ حضرَهُ وزيرُ الدولةِ للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، والقائمُ بأعمالِ السفارة الليبية بمصر محمد عبدالعالي، إلى جانبِ مديرِ إدارةِ التجارةِ الخارجية والتعاون الدولي عزالدين مصدق.

وجاء الاجتماع على هامشِ فعالياتِ رئاسة ليبيا للمجلسِ الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورتهِ العاديةِ 108 في العاصمةِ المصريةِ القاهرَة.

وأكدَ الحويج على أهميةِ التعاونِ المشترك بين البلديْنِ في المجالاتِ كافةِ، وضرورةِ تسهيلِ الإجراءاتِ؛ لتعزيزِ التكاملِ الاقتصادي.

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