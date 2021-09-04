مؤسسة للنفط توافق على مقترح “رفعت العبار” بضم كافة العاملين بمؤسسة النفط الموازية بنغازي وتوزيعهم حسب تخصصاتهم على الشركات العاملة بالقطاع

وافقت المؤسسة الوطنية للنفط على كتاب وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار حيث ضم المقترح ضم جميع العاملين بمؤسسة النفط الموازية بنغازي وتوزيعهم حسب تخصصاتهم على الشركات العاملة بالقطاع .

وأفاد مصدر في تصريح لصدى الاقتصادية بأن برنامج تدريبي مكثف قد يخضع له الغير مؤهلين للعمل مباشرة في بعض التخصصات الفنية وقد شكلت مؤسسة النفط بنغازي وفقاً لقرار الحكومة الليبية المؤقتة وحاولت تصدير النفط لصالحها لكن تدخل الأمم المتحدة كان عائق دون ذلك واستمر الصراع بينها وبين مؤسسة طرابلس لسنوات .

وأكد مصدر برلماني لصدى بأنهم سبق لهم التنسيق مع وكيل وزارة النفط الذي أبدى اهتمام واسع من أجل انهاء الانقسام واعتماد الملاك الوظيفي لمؤسسة النفط بنغازي جاء بعد جهود رئيس الوزراء وعقدها اجتماع تقابلي بحضور وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار الذي أكد على مخاطبته للمؤسسة الوطنية للنفط والاتفاق علي حلحلة العراقيل ومنع أي انقسامات مستقبلية .

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