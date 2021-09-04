ليبيا تترأس اجتماع محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

ترأَسَ الوفدُ الليبي، مُمَثلاً بوزيرِ الماليةِ خالد المبروك، ووكيلِ وزارةِ الخارجية لشؤونِ التعاونِ الدولي والمُنظماتِ عمر محمد كتي؛ اجتماعَ وزراءِ المال والاقتصاد في الدولِ الأعضاء بمُنظمةِ التعاونِ الإسلامي، المُقام في مدينةِ طشقند الأوزبكية.

ويبحث الاجتماع السنوي “46”؛ تقريرَ البنكِ الإسلامي للتنميةِ عن السنةِ المالية 2020 ، والذي يتضمنُ عملياتِ البنك التمويلية وأنشطتَهُ المختلفة، بالإضافةِ إلى التطوراتِ الاقتصادية العالميةِ وآثارِها على الدولِ الأعضاء، إلى جانبِ المُصادقةِ على حساباتِ المراجعة للبنكِ والمؤسساتِ التابعةِ له ، واعتمادِ انتخابِ رئيسِ البنك الإسلامي للتنمية، وانتخابِ الرئيسِ ونائبَيْ رئيسِ مجلس المحافظينَ لدورةِ عام 2022

يُذكر أن المجلس شهد ارتفاعًا في عدد الدول المنظمة، والتي بلغت 57 دولة عضوًا في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجَنوبية، بعد أن انطلق بـ 22 عضوًا مؤسسًا.

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