وزير الاقتصاد يلتقي وزيرة التعاون الدولي المصرية تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

طرابلس 04 أغسطس 2021 (وال)- أكد وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” السبت، على أهمية التعاون المشترك بين ليبيا ومصر في كافة المجالات، وضرورة تسهيل الإجراءات لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين .

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة التعاون الدولي المصرية ” رانيا المشاط “، بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل “، والقائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة السفير “محمد عبد العالي مصباح “.

وحثّ وزير الاقتصاد الجانب المصري؛ على استئناف الرحلات الجوية من طرابلس إلى مطار القاهرة الدولي، والعمل على تسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات الليبية وخاصة الإسعاف.

من جهتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية ” رانيا المشاط ” على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وليبيا منذ قديم الأزل، باعتبارهما امتدادًا طبيعيًا لبعضهما، منوهة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس ” عبد الفتاح السيسي “، باستقرار دولة ليبيا الشقيقة، ومشيرة إلى توجيهات الرئيس للحكومة؛ بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين.

ودعت ” المشاط ” خلال اللقاء إلى أهمية تشجيع رجال الأعمال من الجانبين للدخول في مشروعات مشتركة، مع قيام حكومتي البلدين بتوفير المناخ الملائم لإنجاح هذه المشروعات.

وقالت ” المشاط ” إن العلاقات المصرية- الليبية تنتظم تحت مظلة اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي عقدت 10 دورات متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وينبثق عن اللجنة العليا المشتركة عدد من اللجان الفنية المشتركة في مختلف المجالات التي تعقد على مستوى القطاعات الفنية وترفع تقاريرها بشكل دوري للجنة العليا.

وأوضحت “المشاط” أن علاقات التعاون الاقتصادية والفنية المشتركة بين البلدين؛ تنظمها أطر قانونية متعددة، حيث يرتبط البلدان بنحو 60 وثيقة تم توقيعها في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، مؤكدة على ضرورة إحياء اللجنة العليا المشتركة واستئناف انعقادها، والتي لم تنعقد منذ عام 2009. (وال)

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