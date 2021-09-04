وزير المالية يُشارك في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بأوزباكستان

طرابلس 04 أغسطس 2021 (وال)- شارك وزير المالية خالد المبروك بصفته محافظ دولة ليبيا بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظين البنك بجلسته الـــ 46 المنعقدة بدولة أوزباكستان .

وألقى الوزير كلمة باسم حكومة الوحدة الوطنية، تطرق فيها لأهمية دور البنك في دعم مشروعات التنمية بالدول الأعضاء، ومساهمته في دعم برامج مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد وزير المالية على دور ومساهمة دولة ليبيا في البنك، بصفتها ثاني أكبر مساهم، وأن دولة ليبيا تتطلع لدور أكبر للبنك، للمساهمة في تمويل واستثمار بمشروعات حيوية وتنموية، وتقديم الدعم الفني وإعادة الأعمار لدولة ليبيا. (وال)

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