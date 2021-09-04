الصناعة والمعادن تستعرض الخطوات المتخذة من قبل الوزارة لتوحيد كياناتها

عقد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “احمد ابوهيسه” اليوم السبت اجتماعاً، مع النائب الأول لرئيس الحكومة “حسين القطراني”.

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض الخطوات المتخذة من قبل الوزارة لتوحيد كياناتها وفق الرؤية الموضوعة لهذا الغرض، وكذلك الأعمال التي قامت بها الوزارة وَالزيارات الميدانية للمواقع الصناعية والتعدينية التابعة للوزارة والخطوات التي اتخذت لدعم العامله منها وحلحلة مشاكل بقية المشاريع المتعثرة أو المتوقفة.

حيث أكد النائب على تقديم الدعم الكافي لصندوق الشركات المتعثرة والمتضررة، وذلك للنهوض بقطاع الصناعة الذي يعتبر من القطاعات الهامة لتوفير الاحتياجات الأولية للسوق الليبي والذي بدوره سيوفر فرص عمل لخريجي المعاهد المهنية والفنية .

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