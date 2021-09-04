دورة تدريبية في مجال تربية وتقليم وتطعيم أشجار الزيتون بغريان

غريان 04 سبتمبر 2021 (وال)- اختتمت ببلدية غريان؛ فعّاليات الدورة التدريبية الذي نظمه قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في مجال تربية وتقليم وتطعيم أشجار الزيتون.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بمدينة غريان؛ أن هذه الدورة أقيمت داخل “حوش حفر عائلة بالحاج بمنطقة أبو غيلان، والذي تم اعتماده كثرت عالمي إسلامي في منظمة الإيسيكو العالمية.

وتم في ختام الدورة التي نظمت بناء على رغبة المزارعين تم منح شهائد للمشاركين في الدورة وكذلك توزيع شهائد تقدير لكل من المجلس البلدي غريان – جهاز الشرطة الزراعية – جامعة غريان – شركة الياسمين للخدمات التموينية – إدارة المعاهد العليا والمتوسطة الجبل الغربي – مكتب الإصحاح البيئي – مكتب التعاون والإرشاد بالقطاع – مهندسي وفني القطاع “، وذلك لإسهامهم في إنجاح كل الدورات التي أقيمت من قبل القطاع . (وال)

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