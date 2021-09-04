صنع الله في زيارة لحقل شمال الحمادة النفطي بعد زيادة إنتاجية للبئر (A4)

طرابلس 04 سبتمبر 2021 (وال)- أجرى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” السبت، زيارة لحقل شمال الحمادة، ضمن إطار متابعته لسير الأعمال، والوقوف على الإنتاجية العالية التي تحققت من خلال اختبار الإنتاجية (A4) بحقل شمال الحمادة بمنطقة التعاقد 47 بحوض غدامس والتابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية.

هذا ويرافق صنع الله في جولته عضو المجلس “جاد الله العوكلي”، ورئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية “محمد جمال الدين”، ومدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة ” أنور عقيل “.

وبحسب الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط؛ فإن رئيس مجلس الإدارة؛ تقدم بالشكر لكل من المهندسين والفنيين على المجهودات التي قاموا بها منذ شهر أبريل الماضي، والتي أثمرت على إنتاجية للبئر تصل إلى ( 2700 ) برميل يوميًا، ولإفراد حرس المنشآت النفطية على الدور الكبير والفعّال في حماية المقدرات وقوت الليبيين.

من جهته، أشاد عضو مجلس الإدارة ” العوكلي “؛ بما حققته شركة نفوسه من نتائج مذهله، وبفسيفساء وطنية خالصة من الشركات الخدمية بأيادي وطنية. (وال)

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