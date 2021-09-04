أحمد ابوهيسه يترأس الاجتماع الدوري الثاني للوزارة

ترأس وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد ابوهيسه” اليوم السبت الاجتماع الدوري الثاني للوزارة، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون التعدين ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية وكافة الجهات والهيئات التابعة للوزارة ومدراء الإدارات بها.

حيث تناول الاجتماع مناقشة مشاكل قطاع الصناعة وآليات تفتيت المركزية به، إضافة إلى بحث فتح فرعين للشركة الوطنية للمقطورات بالمنطقة الشرقية والجنوبية،كما تم عرض نتائج الاجتماع الأول واستعراض نشاط الوزارة في الأشهر الماضية وعرض رؤيتها للربع الأخير لهذا العام.

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