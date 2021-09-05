وزير الصناعة يجتمع مع نائب رئيس الحكومة

بنغازي 05 سبتمبر 2021 (وال) _ اجتمع وزير الصناعة والمعادن السيد (أحمد ابوهيسه) مع النائب الأول لرئيس الحكومة السيد (حسين القطراني) رفقة وكيل الوزارة لشؤون التعدين السيد (منصف الشلوي) ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية السيد (عبدالكريم الحضيري).

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الذي عقد أمس السبت في مقر ديوان الحكومة بالمنطقة الشرقية، الخطوات المتخذة من قبل الوزارة لتوحيد كياناتها وفق الرؤية الموضوعة لهذا الغرض.

و عرض الوزير أيضا الأعمال التي قامت بها الوزارة وَالزيارات الميدانية، التي قام بها هو و وكلاء الوزارة للمواقع الصناعية والتعدينية التابعة للوزارة، والخطوات التي اتخذت لدعم العاملة منها وحلحلة مشاكل بقية المشاريع المتعثرة والمتوقفة.

ومن جهة أخرى، حث النائب القطراني على تقديم الدعم الكافي لصندوق الشركات المتعثرة والمتضررة، وذلك للنهوض بقطاع الصناعة الذي يعتبر من القطاعات المهمة لتوفير الإحتياجات الأولية للسوق الليبي، والذي بدوره سيوفر فرص عمل لخريجي المعاهد المهنية والفنية

هذا وقام وزير الصناعة والمعادن بتكريم النائب الأول لرئيس الحكومة لإهتمامة ودعمه لقطاع الصناعة.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي سيعقدها وزير الصناعة رفقة وكيل الوزارة لشؤون التعدين، وكافة إدارات الوزارة في المنطقة الشرقية ضمن الزيارة التي تستمر لعدة أيام. (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

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