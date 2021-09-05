زلاف ليبيا وبتروفاك توقعان عقدا لتطوير حقل إيراون النفطي بحوض مرزق

وقعت شركة زلاف ليبيا وشركة بتروفاك البريطانية الرائدة في مجال النفط والغاز عقدا لإنشاء التسهيلات السطحية وأنابيب نقل الخام لتطوير حقل إيراون النفطي بحوض مرزق.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، إنهم عازمون على استقطاب الشركات العالمية الكبرى للعمل في البلاد، مؤكدا استمرار دعم شركة زلاف حتى تكون من ضمن الشركات الرائدة في مجالها، مضيفا أن هذا المشروع وفي حال إنجازه في الوقت المحدد سيفتح آفاقا واسعة لشركة بتروفاك للعمل في ليبيا.

وأشاد رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا حسين أبو سليانة، بالمجهود الذي قام به فريق شركة زلاف لإنجاز هذا المشروع، مؤكدا أنه استحقاق كبير لشركة زلاف وبداية لسلسلة من المشاريع المستقبلية في حقلي “العطشان والشادار”.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لشركة بتروفاك سامي إسكندر عن تقديره لهذا المشروع والوقت المحدد لإنجازه، قائلا إن لديهم رغبة في تنمية القدرات البشرية في عدة مجالات أهمها التكنولجيا.

















يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار