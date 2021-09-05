«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 05 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 05 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5059 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.353 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2502 دينار، والليرة التركية 0.5413 دينار، والدولار الكندي 3.5978 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2015 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2268 دينار، والدينار التونسي 1.6208 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5088 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021: