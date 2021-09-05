العامة للكهرباء تعلن عن سرقة 7030 أسلاك الضغط العالي والمنخفض بعدد من المناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 7030 مترا من أسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي والمنخفض في عدد من المناطق .

حيث سجلت خلال الـ24 الساعة الماضية سرقة أسلاك كهربائية ذات الضغط العالي والمنخفض في عدد من المناطق، كما تم سرقة 750 مترا ضغط عال من خط 66 التويتر بدائرة توزيع سوف الجين، وكذلك 350 متر على خط الفاندي من فرعية الأسلاك التابعة لدائرة توزيع الكريمية بالإضافة إلى 1080 متر ضغط منخفض على محول عياد غلول من خط الغباوة فرعية المرازيق بدائرة توزيع قصر بن غشير .

وكذلك 500 متر على خط القبايلية من 30 النهر بدائرة توزيع قصر بن غشير، و150 متر على محول فرعية البحوث الزراعية بترهونة، و800 متر على خط الغريب من فرعية بئر العالم بتاجوراء، و2800 متر ضغط عال ومنخفض بزليتن، 600 متر ضغط عال بالدافنية .

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