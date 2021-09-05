وزير المالية: إنتاج مليوني برميل يوميا من النفط بنهاية 2022 إذا توفرت الميزانية

رجح وزير المالية خالد المبروك ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليوني برميل يوميًا بنهاية عام 2022 إذا مُنحت الصناعة 1.1 مليار دولار التي تم تخصيصها في الميزانية.

وقال المبروك لموقع عرب نيوز على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأوزبكية طشقند، إن صادرات النفط ارتفعت إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا، وأوضح أنها ستستمر في الارتفاع لتصل إلى 1.3 مليون، وإذا واصلت بهذه الوتيرة يمكن أن تصل إلى مليوني برميل يوميًا بنهاية 2022.

وأكد وزير المالية خالد المبروك، أن صناعة النفط في ليبيا تواجه مشكلة واحدة فقط وهي أن حقول النفط وبعض المصافي والموانئ تتطلب صيانة ضخمة لم يتم تنفيذها منذ 10 سنوات، وفق قوله.

وأشار موقع عرب نيوز إلى تأجيل خطة لرفع إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميًا من نهاية هذا العام إلى منتصف 2022 بسبب نقص التمويل الحكومي لإصلاح حقول النفط المتعثرة وخطوط الأنابيب والموانئ.

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