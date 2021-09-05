الحويج يكشف حجم خسائر الاقتصاد الوطني

أخبارليبيا24

قال وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج إن الأرقام تقول إنه من الناحية الاقتصادية هناك أضرار وخسائر “كبيرة” في الاقتصاد الوطني.

وأضاف الحويج في تصريحات صحفية أن الخسائر قدرت حسب تقارير اللجان المشكلة التابعة للأمم المتحدة بمبلغ “ترليون دولار” موزعة بين عدة بنود.

وأوضح وزير الاقتصاد أن من هذه الخسائر، خسائر إقفال النفط التي بلغت 155 مليار دولار، وخسائر التكلفة الاجتماعية والبنية التحتية وإعادة الإعمار بلغت 576 مليار دولار.

وأشار الحويج إلى أن الاقتصاد الوطني شهد تكلفة معدات وغيرها بقيمة 69 مليار دولار، لافتًا إلى انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي من 90 إلى 40 مليار دولار.

وذكر وزير الاقتصاد أن من خسائر الاقتصاد الليبي أيضًا انخفاض حجم الصادرات مع زيادة كمية الواردات، وتوقف الإنتاج في معظم المشاريع الإنتاجية

وأكد الحويج أن الاقتصاد الوطني شهد انخفاض العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، وانخفاض مستوى دخل الفرد وتدني مستوى المعيشة نتيجة التضخم الكبير وزيادة الأسعار الرهيبة، مع ارتفاع نسبة البطالة في ليبيا.