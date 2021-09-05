الوطنية للنفط تحيل قرار “توحيد المؤسسة” إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة

طرابلس 05 سبتمبر 2021 (وال) _ طالب مدير مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد (أنيس الفساطوي)، من مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، بعرض قرار رئيس المؤسسة بشأن دمج التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط الموازية، على وزير الدولة للإطلاع ومايراه من إجراء مناسب بالخصوص.
وأوضح الفساطوي: إن قرار رئيس المؤسسة رقم (763) لسنة 2021 م، صدر يوم أمس السبت بتاريخ 4 سبتمبر 2021 م.
يذكر إن هذا القرار جاء بناء تعليمات رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، وعطافاً على كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم (9540) المؤرخ في 18 أغسطس 2021 م، بشأن توحيد المؤسسات واستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك الخصوص. (وال _ طرابلس) ن ع / ه ع
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