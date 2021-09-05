الوطنية للنفط تحيل قرار “توحيد المؤسسة” إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة

طرابلس 05 سبتمبر 2021 (وال) _ طالب مدير مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد (أنيس الفساطوي)، من مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، بعرض قرار رئيس المؤسسة بشأن دمج التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط الموازية، على وزير الدولة للإطلاع ومايراه من إجراء مناسب بالخصوص.

وأوضح الفساطوي: إن قرار رئيس المؤسسة رقم (763) لسنة 2021 م، صدر يوم أمس السبت بتاريخ 4 سبتمبر 2021 م.

يذكر إن هذا القرار جاء بناء تعليمات رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، وعطافاً على كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم (9540) المؤرخ في 18 أغسطس 2021 م، بشأن توحيد المؤسسات واستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك الخصوص. (وال _ طرابلس) ن ع / ه ع

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