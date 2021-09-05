اقتصاد

مسار القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للانتعاش الاقتصادي في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن تقييمًا جديدًا يشير إلى أن القطاع الخاص الليبي هو المحرك الرئيسي للانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إن تقييمًا جديدًا لسوق العمل الليبي يعطي دورًا رئيسيًا للقطاع الخاص كمحرك للانتعاش الاقتصادي والازدهار المستقبلي للبلاد .

وقال البيان إن خدمات الزراعة والبناء والسيارات والرعاية تتمتع بأعلى الإمكانات لتوليد فرص عمل لائقة لليبيين والمهاجرين على حد سواء.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن الهدف لهذا التقييم هو زيادة مشاركة القوى العاملة المحلية في أعمال القطاع الخاص وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي والتماسك الاجتماعي في المناطق المعنية في ليبيا .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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