استمرار توزيع السيولة النقدية تنفيذاً لخطة المصرف المركزي

أعلن عدد من فروع المصارف التجارية عن توفر السيولة النقدية، واستمرار توزيعها على العملاء تنفيذاً لخطة المصرف المركزي لتوفير الخدمات للمواطنين.

ًوكشف المصرف التجاري الوطني عن توفر السيولة النقدية في كافة فروعه، بمستويات سقوف سحب مختلفة تراوحت بين خمسة وعشرة آلاف دينار للفرد شهرياً.

وباشرت عدد من فروع مصرف الوحدة في مدينة طرابلس بتوزيع الأموال على عملائها، بسقف سحب يتراوح بين 750 و 1000 دينار لكل شخص.

ويستمر فرع مصرف الجمهورية “جماعة طرابلس”، في توفير السيولة النقدية لكافة أصحاب الحسابات الجارية بسقف سحب 2000 دينار لكل فرد، وهي القيمة ذاتها التي حددتها إدارة فرع الجمهورية “الميدان” وسط طرابلس.

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