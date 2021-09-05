الكبير يناقش مع لجنة برلمانية الإنفاق العام للحكومة

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، رفقة اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة عمل المركزي إمكانية الاستمرار في الإنفاق للحكومة، بناء على اعتمادات شهري 1/12.

وأوضح المصرف في بيان نشره الأحد أن الطرفان اتفقا على استمرار عقد اللقاءات؛ لإنجاح الجهود المشتركة لتوحيد عمل مصرف ليبيا المركزي.

وتأتي الاجتماعات لبحث آليات الإنفاق بعد تعثر اعتماد الميزانية طيلة الأشهر الماضية، بسبب عدم تبويب الميزانية وفقاً لتصريحات أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، إلى جانب ارتفاع قيمة مقترح الميزانية بالنظر إلى الزمن المتبقي من عمر الحكومة، حيث شدد مجلس النواب الملاحظات على باب التنمية الذي اعتبر الحكومة تماهت في تقديراتها.

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