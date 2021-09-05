مجلس النواب والديوان يبحثان مشروعات الجنوب

عقد اليوم الأحد اجتماع فنياً بمقر مجلس النواب بمدينة طرابلس ضم كل من رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ونائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبو جناح”، وبحضور مجموعة من النواب وعمداء البلديات عن المنطقة الجنوبية ، إضافة إلى الإدارات الفنية المختصة بديوان المحاسبة .

تم خلاله مناقشة ملاحظات الديوان وكيفية إعادة التوزيع العادل والموضوعي للمبلغ المشار إليه، ليوجه في خدمة مشاريع محددة وذات أثر ، وقد اثمرت المناقشات الجادة والموضوعية عن بعض الإجراءات منها التحديد النوعي الدقيق للمشروعات المستهدفة مع التركيز على مشروعات الطرق، وتحديد أدوات قادرة على تنفيذ المشروعات المسندة إليها ، وتفعيل أدوات الرقابة الفنية في هذا المجال ، وربط نسب التنفيذ المالي مع التنفيذ الفني للمشروعات، وكذلك مراعاة أن تتناسب أسعار العقود مع ظروف المنطقة، بما يضمن تمكين جهات التنفيذ من إنجاز الأعمال المسندة إليها بالصورة المطلوبة، وتضمين مشروع محطة مصنع غاز الطهي لميزانية التنمية .

وأُختتم الاجتماع ليعقد اجتماع لاحقاً يوم الثلاثاء القادم بحضور الهياكل الرسمية المختصة بتنفيذ مشروعات الطرق لمناقشة أولويات المشروعات وسُبل المباشرة في تنفيذها .

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