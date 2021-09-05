وزارة النفط والغاز تدرس زيادة علاوة مستخدمي القطاع

أوشكت وزارة النفط والغاز على الإنتهاء، من دراسة مقدار زيادة العلاوة الحقلية، والتي سيصدر قرار بشأنها عن وزير النفط والغاز، الأيام القادمة.

وأفاد مكتب إعلام الوزارة، اليوم الأحد، بإعداد وزير النفط محمد عون، مقترحا يقدم لمجلس الوزراء، حول زيادة علاوة التمييز للعاملين بقطاع النفط، حيث ستكون في حدود 40‎%‎ لشاغلي الوظائف الأساسية، و30‎%‎ لشاغلي الوظائف التنفيذية، بينما ستكون 20‎%‎ لشاغلي الوظائف العليا.

وتأتي الزيادة -حسب الوزارة- استجابة للجهود الإستثنائية التي يبذلها العاملون بالحقول والموانيء والمواقع النفطية، ودعمًا لمساعي رؤساء اتحادات ونقابات عمال قطاع النفط.

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