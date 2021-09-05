توتال توقع صفقة مع العراق لتشييد 4 مشروعات للطاقة بــ 27 مليار دولار

أفاد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن شركة النفط الفرنسية توتال ستبني 4 مشروعات عملاقة للطاقة في جنوب البلاد تتكلف 27 مليار دولار، بموجب اتفاق وُقع في بغداد اليوم الأحد.

وذكر الرئيس التنفيذي لتوتال “باتريك بويان” خلال مراسم التوقيع أن الشركة ستبدأ باستثمار مبدئي حجمه 10 مليارات دولار مشيرا إلى أن الأعمال الهندسية ستبدأ “على الفور”.

وأضاف “بويان” أن الخطة هي حشد فرق العمل في العراق بنهاية العام الجاري، فيما قال الوزير العراقي إن المرحلة الأولى ستشمل استثمارا حجمه 3 مليارات دولار من المجموعة الفرنسية في مشروع لحقن ماء البحر في حقول النفط لتعزيز استخراج الخام وستقدم توتال أيضا 2 مليار دولار لبناء منشآت لمعالجة الغاز من حقول غرب القرنة 2 ومجنون وأرطاوي والطوبة واللحيس.

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