أبو جناح يُناقش آلية تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين الخدمات للمواطنين

طرابلس 05 سبتمبر 2021 (وال) – عقد نائب رئيس الحكومة ” رمضان أبو جناح” اليوم الأحد ، الاجتماع الدوري الثالث الذي ضم أعضاء مجلس النواب عن الجنوب، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومديري وأعضاء الديوان، وعمداء بلديات الجنوب.

هذا وتم خلال الاجتماع؛ بحث آخر المستجدات الوضع في الجنوب، وآلية صرف الميزانية المخصصة الاستثنائية والمقدرة بمليار دينار، لتنمية مناطق الجنوب، وسُبل تفعيلها لإنجاز المشاريع المتوقفة بالمنطقة، من بينها: الطرق المتهالكة، والمطارات، والمرافق الصحية والتعليمية، وإنشاء المصفاة في الجنوب.

كما تم التطرق إلى مشروع تكرار الغاز؛ التي باشرت جهات الاختصاص في دراسته، وإشراكه ضمن الميزانية، وتشكيل لجنة لعرض القيمة التقديرية للمشاريع الإستراتيجية، ومتابعة المخصصات.

وناقش الحاضرون أهمية توفير فرص عمل للشباب والخريجين في مجالات عملهم، ووضع خطط لتخصيص مصروفات تيسيريه للبلديات لحفر آبار المياه، ومعالجة مشاكل الطرق المتهالكة.

كما استعرض الاجتماع؛ العراقيل التي واجهت الجهات التنفيذية في عملها، من بينها بلديات الجنوب، وسُبل معالجتها للتمكن من أداء المهام الموكلة لهم.

وأكد عمداء بلديات الجنوب ، عن رغبتهم وجاهزيتهم لإنجاز المشاريع المتوقفة فور تسيير الميزانية.

من جانبه، أكد ” أبو جناح” على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة الجنوبية، لتحقيق المصلحة العامة التي تخدم جميع المواطنين، داعيًا إلى بذل مزيدًا من الجهود لحلحلة المشاكل والعوائق التي تُواجه المنطقة، وتدعم تنفيذ المشروعات التنموية بها، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وطالب أبو جناح جميع المسؤولين بالدولة؛ على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة للجنوب، وتحسين الخدمات للمواطنين. (وال)

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