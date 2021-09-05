الدبيبة: لن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية بتعطيل إنتاج النفط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أهمية استقرار قطاع النفط، والعمل على زيادة الإنتاج وعدم السماح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف دون ذلك.

واستمع الدبيبة خلال اجتماع اليوم حضره وزير النفط والغاز ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لعدد من الملاحظات التي قدمها الوزير ووكيل الوزارة وكذلك رئيس المؤسسة بشأن آلية العمل المنبثقة.

واعتبر رئيس الحكومة أن استحداث الوزارة بعد 6 سنوات من عمل المؤسسة منفردة، يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة.

وأعطى رئيس الحكومة تعليماته اللازمة لمعالجة الإشكاليات التي تم سردها، وعدم السماح بتكرارها مهما كانت الأسباب، معتبراً أن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة.

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