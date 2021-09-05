الدبيبة: لن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية بتعطيل إنتاج النفط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أهمية استقرار قطاع النفط، والعمل على زيادة الإنتاج وعدم السماح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف دون ذلك.
واستمع الدبيبة خلال اجتماع اليوم حضره وزير النفط والغاز ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لعدد من الملاحظات التي قدمها الوزير ووكيل الوزارة وكذلك رئيس المؤسسة بشأن آلية العمل المنبثقة.
واعتبر رئيس الحكومة أن استحداث الوزارة بعد 6 سنوات من عمل المؤسسة منفردة، يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة.
وأعطى رئيس الحكومة تعليماته اللازمة لمعالجة الإشكاليات التي تم سردها، وعدم السماح بتكرارها مهما كانت الأسباب، معتبراً أن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة.
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