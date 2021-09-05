الدبيبة يترأس اجتماعا تصالحيا بين قطبي الصناعة النفطية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عدم سماح حكومته بأي عراقيل إدارية أو فنية تقف أمام خطط زيادة الإنتاج النفطي

جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه الدبيبة، وضم كلا من وزير النفط والغاز ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج بالإضافة لرئيس المؤسسة النفطية، والذي ناقش المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز وفق بيان الحكومة على حسابها في الفيسبوك

ودعا الدبيبة القائمين على القطاع النفطي لحل الإشكالات التي تواجه القطاع، سواء كانت إدارية أو فنية، بالحكمة، مؤكدا أن استحداث وزارة للنفط والغاز بعد ست سنوات من عمل المؤسسة منفردة يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة

ويأتي هذا الاجتماع الذي بدا تصالحيا لوضع حد للخلاف الحاد الذي نشب بين وزير النفط محمد عون ورئيس المؤسسة النفطية مصطفى صنع الله على خلفية رفض الأخير قرار الوزير إقالته وإحالته لمجلس تحقيق، وسط مخاوف من تأثير هذا الخلاف على الصناعة النفطية في البلاد

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