المركزي ببنغازي يعلن عن طرح مناقصة عامة بشأن تنفيذ أعمال الإشراف والإدارة الهندسية لمشروع تنفيذ مبنى قسم إصدار بطبرق

أعلن مصرف ليبيا المركزي بنغازي عن طرح المناقصة العامة رقم (1) لسنة 2021م بشأن تنفيذ أعمال الإشراف والإدارة الهندسية لمشروع تنفيذ مبنى قسم إصدار – طبرق.

وأضاف المصرف على جميع الشركات الهندسية والمكاتب الإستشارية الوطنية المتخصصة في مجال أعمال المتابعة والإشراف على المشاريع الإنشائية وإدارة المشروعات والإدارة الهندسية، والتي تمتلك الخبرة والكفاءة والقدرة والامكانيات الفنية والمالية لتنفيذ نطاق الأعمال المطلوبة بالمشروع،

حيث يجب أن تتوفر هذه الشروط تُعد هذه التعليمات مُلزمة للمتقدمين للعطاء وعلى جميع المتقدمين لهذه المناقصة دراسة هذه التعليمات والشروط بعناية والالتزام بها، وكذلك أن يكون لدي المتقدم للعطاء الخبرة السابقة والكفاءة والقدرة والكوادر الفنية المؤهلة والامكانيات اللازمة لتنفيذ نطاق العمل المطلوب لموضوع هذه المناقصة، بالإضافة إلى أن يرفق المتقدم المستندات الدالة على خبرته السابقة في إدارة مشاريع مشابهة وقدرته على تنفيذ نطاق العمل المطلوب لإدارة المشروع.

كما يجب على مقدم العطاء معاينة موقع العمل بمدينة طبرق وتفحص الأماكن المحيطة به والتأكد من طبيعته ومن كافة البيانات والمعلومات والخدمات المرتبطة بتنفيذ أعمال الاشراف وإدارة المشروع بصورة مباشرة، وكذلك وسائل الوصول إلى الموقع والتسهيلات التي قد يحتاجها وأي ظروف او مخاطر أخرى قد توثر على عرضه باي شكل من الاشكال.

وكذلك يجوز لمصرف ليبيا المركزي طلب أي بيانات أو وثائق فنية أضافية لإثبات أهلية أصحاب العطاءات أثناء التأهيل اللاحق للعطاء المرشح بالفوز؛ بالإضافة إلى أن يتم شراء واستلام كراسة العطاء مقابل مبلغ وقدره (500) خمسمائة دينار ليبي غير قابلة للترجيع وذلك بموجب صك مصرفي مصدق من أحد المصارف الليبية بإسم مصرف ليبيا المركزي.

وأفاد المصرف يجب أن يرفق بالعرض المقدم تأميناً إبتدائياً وقدره (10,000) عشرة آلاف دينار ليبي وذلك بموجب صك مصرفي مصدق من أحد المصارف الليبية بإسم مصرف ليبيا المركزي، وكذلك سيتم ترجيعه لمن لا يرسو عليه العطاء.، بالإضافة إلى أن لا يقل رأس مال الشركة المتقدمة أو المكتب الهندسي عن (500,000.00) خمسمائة الف دينار ليبي، وأيضاً أن يرفق المتقدم بعرضه صورة من عقد التأسيس للشركة والنظام الاساسي ورخصة مزاولة النشاط سارية المفعول وشهادة القيد بالغرفة التجارية سارية المفعول وشهادة إثبات سداد الضريبة وميزانية اخر سنتين معتمدة من مراجع قانوني وأن تكون صلاحية العرض سارية لمدة (90) يوماً من تاريخ فتح المظاريف.

كما يقدم العرض الفني والمالي (كلً من اصل ونسختين) في مظاريف منفصلة ومغلقة مختومة بالشمع الاحمر إلى / أمين سر لجنة العطاءات المؤقتة بمصرف ليبيا المركزي بطريق الهواري – بنغازي، في موعد اقصاه الساعة 12:00 ظهرا من يوم الخميس الموافق 30-09-2021م، وكذلك لا تقبل العطاءات إلا إذا كانت جميع اوراقها موقعة ومختومة، كإقرار منه بالالتزام الكامل بما ورد فيها، وعلى مقدم العطاء كتابة المبلغ النهائي للعطاء بالحروف والأرقام، ويكون سعر العرض المقدم بالدينار الليبي، وسيتم دفع قيمة العقد (100 %) بالدينار الليبي وسوف لن يتم النظر إلى أي عرض يخالف الشروط المذكورة أعلاه، أقل الاسعار لن يكون هو المعيار الوحيد لإرساء العطاء، ولن يكون مصرف ليبيا المركزي بطريق الهواري – بنغازي مسئولاً عن تعويض أي متقدم للعطاء عن أي مصاريف او خسائر تكبدها في إعداد عرضه الفني والمالي سواءً قبل أو بعد التقديم.

حيث يمكن للمتقدم تقديم أي مستندات تعزز من وضعه التنافسي، وكذلك يجب لمصرف ليبيا المركزي الحق في الغاء المناقصة إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، بدون ابداء الاسباب، كما لا يتحمل المصرف أي مصاريف تكبدها المشارك جراء إلغاء العطاء، يحتفظ المصرف بالحق في قبول أو رفض أي من العروض أو جميعها دون ابداء أي سبب ولا يحق لمقدم العطاء إدخال أي تغيير في عطائه بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف، وكذلك سيتم استبعاد أي عطاء غير مطابق للمواصفات والشروط الفنية الأساسية المحددة في وثائق المناقصة، وسيتم فتح المظاريف في جلسة علنية يوم الاثنين بتاريخ 04/10/2021م بالمقر الرئيسي للمصرف الكائن بطريق الهواري ببنغازي بحضور مندوبين مخولين عن الشركات والمكاتب الهندسية المتقدمة وذلك على تمام الساعة 12:00 ظهراً.

وكذلك سيخصص مكتب بالمصرف لجميع المتقدمين لشراء كراسة العطاء للاطلاع على عقد تنفيذ المشروع والرسومات الهندسية والمواصفات الفنية وجميع مستندات المشروع.

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