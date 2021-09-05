صنع الله يؤكد على أن الوطنية للنفط تؤيد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” مع منظم القمة إنيرجي كابيتال آند باور في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

حيث أكد صنع الله في الاجتماع على أن المؤسسة الوطنية للنفط تؤيد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد وستقدم دعمها لإنتاج حدث على مستوى عالمي في ليبيا.

وقد تم التصديق على القمة رسميًا من قبل رئيس الوزراء عبد الحميد محمد الدبيبة، كما دعا المنظم شركاء إقليميين من

أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا ومصر وغيرها للانضمام. بمشاركة المؤسسة الوطنية للنفط والوزارات الحكومية سيكون الحدث قوة موحدة قوية ولحظة مهمة لقطاع الطاقة في البلاد.

ومن جهة أخرى أكد صنع الله على أهمية حضور جميع شركات النفط العالمية المنتدى، كما تأتي موافقة المؤسسة الوطنية للنفط على قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2021 في أعقاب توحيد المؤسسة الوطنية للنفط، حيث وقعت شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط عقدا بقيمة 100 مليون يورو لمرافق الإنتاج المبكر لحقل إيراون مع شركة الخدمات بتروفاك البريطانية.

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