الدبيبة يؤكد على أهمية استقرار قطاع النفط وزيادة الإنتاج

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع وزير النفط والغاز ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بشأن متابعة شؤون وزارة النفط والغاز والوقوف على المشاكل التي تواجهها.
حيث أكد الدبيبة على أهمية استقرار القطاع، وكذلك العمل على زيادة الإنتاج ولن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف دون ذلك.
كما أعتبر رئيس الحكومة أن استحداث الوزارة بعد ست سنوات من عمل المؤسسة منفرداً يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة.
وفي ختام الاجتماع أعطى الدبيبة تعليماته اللازمة لمعالجة الإشكاليات التي تم سردها، وكذلك عدم السماح بتكرارها مهما كانت الأسباب، معتبراً أن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة.
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