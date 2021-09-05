الدبيبة يؤكد على أهمية استقرار قطاع النفط وزيادة الإنتاج

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع وزير النفط والغاز ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بشأن متابعة شؤون وزارة النفط والغاز والوقوف على المشاكل التي تواجهها.

حيث أكد الدبيبة على أهمية استقرار القطاع، وكذلك العمل على زيادة الإنتاج ولن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف دون ذلك.

كما أعتبر رئيس الحكومة أن استحداث الوزارة بعد ست سنوات من عمل المؤسسة منفرداً يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة.

وفي ختام الاجتماع أعطى الدبيبة تعليماته اللازمة لمعالجة الإشكاليات التي تم سردها، وكذلك عدم السماح بتكرارها مهما كانت الأسباب، معتبراً أن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة.

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