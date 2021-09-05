محتجون يوقفون تصدير النفط عبر ميناء السدرة

أفاد مصدر لـ218 بقيام محتجين بإقفال بوابة ميناء السدرة ووقف عمليات التصدير عبر الميناء النفطي الأكبر في البلاد.

وكان محتجون مدنيون في منطقة السدرة، أذاعوا بيانا قبل يومين هددوا فيه بوقف الصادرات النفطية وتعطيل مرافق الميناء على خلفية مطالبات بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الذي يخوض بدوره صراعا مع وزارة النفط والغاز للحفاظ على منصبه.

وتأتي عملية الإغلاق هذه بعد يوم من صدور قرار بتوحيد جناحي المؤسسة النفطية ودمج منتسبي وموظفي الإدارة الموازية مع كادر المؤسسة.

وتثير عملية الإغلاق المخاوف من التأثيرات السلبية على الصادرات النفطية للبلاد بعد تكبد القطاع خسائر فادحة نتيجة إغلاقات مشابهة بالإضافة لتعطيل الخطط الحكومية الساعية لرفع الإنتاج.

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