الأبيار | تسليم واستلام رئاسة مديرية حرس البلدي

الأبيار 05 سبتمبر 2021 (وال)- أجري ببلدية الأبيار اليوم الأحد، مراسم تسليم واستلام رئاسة مديرية الحرس البلدي الأبيار بحضور عميد بلدية الأبيار، ووكيل ديوان البلدية، ومدير مديرية الحرس البلدي بنغازي العميد ونيس العرفي.

هذا وجرى تسليم رئيس مديرية السابق عقيد حسن عبد النبي، والعقيد يوسف سعيد أمراجع الرئيس الجديد؛ في جو يسوده الاحترام والتقدير بين الطرفين.

ونوه عميد البلدية لجهود رئيس مديرية السابق، طيلة فترة عمله، إلى جانب تكريمه من قبل رئيس الجديد العقيد يوسف سعيد أمراجع،لا وأفراد الحرس البلدي الأبيار، طيلة فترة رئاسته لفرع الجهاز. (وال) م ن/ ر ت

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