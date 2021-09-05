اقتصاد

تنويه.. المركزي يكشف أن سبب وجود بعض الطوابير أمام فروع المصارف اليوم بسبب إيداع مبالغ لشحن بطاقات ال10 آلاف دولار ..ويوضح

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أوضح مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية إن بعض الطوابير أمام فروع المصارف التجارية اليوم بسبب إيداع مبالغ نقدية لشحن بطاقات 10 آلاف دولار ، وطلب المصرف المركزي من المصارف التجارية تنظيم وتسهيل عمليات الايداع النقدي وخصوصاً لمصرف الأمان والتجاري الوطني فرع الظهرة و المصرف المتحد وبعض فروع مصرف الجمهورية والمصارف الآخرى .

وتواجه العديد من المصارف التجارية حجم ايداعات كبيرة جداً من السيولة ساهم في انفراج أزمة السيولة بشكل واضح ، وقد شرعت معظم فروع المصارف اليوم في توزيع السيولة النقدية بسقف مرتفع ، وفقاً لخطة المصرف المركزي لتوفير السيولة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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