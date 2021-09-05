مصرف التجارة والتنمية يعلن عن قبول طلبات بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف التجارة والتنمية عن إستئناف العمل بشأن قبــــول طلبــات بيع النقد الأجنبــي للأغراض الشخصية (10000$ ) وذلك بالإستفادة من الخدمة عبر البطاقـات الإلكترونيــة ( فيزا – ماستر كارد ) والحـــوالات السـريعــة (ويستــــرن يونــيـون )

وأضاف المصرف يجب أن لايتجاوز شحن البطاقات أو الحوالات سقف 10000 دولار أمريكي خلال العام 2021 مع مراعاة إجراء الحوالات السريعة لايتجاوز 2000 دولار للحوالة الواحدة

، وكذلك الحضور الشخصي عند التقديم عبر الفروع والوكالات مع تقديم النموذج المرفق.

كما يمكنكم تعبئة طلب الحصول على العملة الأجنبية للبطاقات الإئتمانية أيضاً عن طريق تطبيق المصرف الرقمي دون الحاجة إلى النماذج الورقية والحضور لفروعكم و وكالاتكم، مرفق مع المنشور التفاصيل الخاصة بالعمولات وآلية عمل كل خدمة، بالإضافة إلى نماذج طلب تعبئة البطاقات الإئتمانية (فيزا – ماستركارد ) + الحوالات السريعة ( ويستــــرن يونيـــــــون ) .

وفي الختام نوه المصرف بأنه بعد تقديم الطلبات سيتم خصم القيمة المالية من رصيد حسابات الزبائن .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية