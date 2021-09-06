اجتماع لمناقشة هندسة المشروعات الريادية وتحقيق قيمة الاقتصادية والاجتماعية

عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد الخامس من سبتمبر اجتماعاً مع مستشاري وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “أحمد الأحجل” و “عماد بحري” مع “محمد الأسود” وذلك لمناقشة هندسة المشروعات الريادية وتحقيق القيمة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وتم أيضاً تناول موضوع التحول الرقمي وحاجة البلاد لمواكبة متغيرات العصر الرقمي، والاستفادة من تقنية المعلومات الإدارية، وتطبيقاتها الأمر الذي سيتطلب تحديث البنية التحتية اللازمة لمواكبة التطور ،وتسهيل استخدام تقنية المعلومات في الإدارة الحكومية بهدف التحول نحو الإدارة الرقمية.

كما أكد المستشاري على اهتمام الوزير “سلامة الغويل” بالرقمنة وسبل تحقيق كفاءة، وفاعلية مؤسسات الدولة من خلال السرعة في تنفيذ الإجراءات الرقمية التي تفوق الطرق الكلاسكية، بما يمكن المستفيدين (المواطنين)من الوصول إلى الإجراءات بسهولة.

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