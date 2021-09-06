خاص.. مصرف الوحدة يكشف مباشرته توزيع السيولة واستمراره لذلك.. مع التوضيح

أكد مساعد المدير العام بمصرف الوحدة أنس إشنيبيش لصحيفة صدى الاقتصادية مباشرة مصرف الوحدة اليوم توزيع السيولة النقدية لفروع طرابلس .

وتابع بالقول: ويتابع المصرف عن قرب مستوى تقديم الخدمات و حجم الإقبال على عمليات السحب النقدي حتى يتم دعم الفروع ورفع سقف السحب إذا اضطر الآمر لذلك ، وكذلك باشر فروع المنطقة الوسطى والشرقية عمليات السحب النقدي وستباشر فروع الجبل الغربي غداً بعد استلام المخصصات من قسم الاصدار بمصرف ليبيا المركزي غريان ،وكذلك فروع الساحل الغربي.

ويؤكد مساعد المدير العام على استمرار التوزيع طيلة شهر سبتمبر الجاري ، ضمن خطة توزيع السيولة و توصيات مصرف ليبيا المركزي بالخصوص .

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