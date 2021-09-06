بلومبيرغ: الدبيبة يقرر بقاء صنع الله بمنصبه ..ويقوم بإلغاء قرار وزير النفط

قالت وكالة بلومبيرغ: قرر رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الإبقاء على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في منصبه الحالي ، ملغيًا قرارًا سابقًا لوزير النفط في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، وفقًا لمسؤول مطلع على الأمر.

وقال المسؤول نقلا عن منطق رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة إن إبقاء مصطفى صنع الله في منصبه أمر ضروري للحفاظ على حيادية المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب بلومبيرغ فمن المرجح أن يخفف قرار الدبيبة من التوترات ليبيا مما يسمح بقدر أكبر من الاستقرار فيما يتعلق بإنتاج النفط.

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