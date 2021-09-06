بلومبرغ: الدبيبة قرر الإبقاء على صنع الله في منصبه

أكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرر الإبقاء على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في منصبه الحالي.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع أن الدبيبة ألغى قرارا سابقا لوزير النفط محمد عون، الذي طالب بإيقاف صنع الله عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري بسبب مغادرته البلاد دون إذن مسبق ووجه كتاب إلى رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة.

وقال المصدر، الذي تحدث إلى وكالة بلومبرغ بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث مع وسائل الإعلام، إن الإبقاء عن مصطفى صنع الله في منصبه ضروري للحفاظ على حيادية المؤسسة الوطنية للنفط، وفق تعبيره.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن قرار الدبيبة سيخفف من التوترات في ليبيا، مما يسمح بقدر أكبر من الاستقرار فيما يتعلق بإنتاج النفط، خاصة أن البلاد تعتمد بشكل شبه أساسي على النفط في عائداتها الخارجية.

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