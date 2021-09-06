«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 06 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 06 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5073 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.353 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2425 دينار، والليرة التركية 0.5436 دينار، والدولار الكندي 3.5969 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2018 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2271 دينار، والدينار التونسي 1.6228 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5097 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 06 سبتمبر 2021: